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Закупівлі за стандартами Світового банку в Prozorro запрацюють до кінця червня

Вівторок, 9 травня 2023, 14:29 - Анастасія Жарикова

До кінця червня в Prozorro реалізують можливість проводити проводити закупівлі відповідно до вимог міжнародних тендерних процедур Світового банку.

Про це повідомив гендиректор Prozorro Микола Ткаченко в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми працюємо над тим, аби в ключових моментах відповідати стандартам закупівельної політики Світового банку та інших великих донорських організацій. Першим свої рекомендації нам справді надав World Bank, і ми разом з ними синхронізували всі технічні завдання та поетапно розробляємо для них окрему процедуру", – сказав Ткаченко.

Він пояснив, що процедура передбачає опціональні аукціони, тобто коли замовник сам обиратиме, чи потрібен йому аукціон у конкретній закупівлі. А також можливість подачі пропозиції у різній валюті та власний механізм оскарження. 

Кінцева мета — щоб усі закупівлі для потреб відбудови України, які будуть відбуватися за кошти міжнародних донорів, проходили через систему Prozorro.

"Процедуру для World Bank ми маємо реалізувати до кінця червня. І відповідно вони вже зможуть проводити свої закупівлі в Prozorro", – додав Ткаченко.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що система електронних закупівель Prozorro, включаючи каталоги Prozorro Market, відповідає вимогам до електронних закупівель, які фінансуються Світовим банком.

Prozorro Світовий банк тендери
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Економічна правда
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