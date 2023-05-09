Закупівлі за стандартами Світового банку в Prozorro запрацюють до кінця червня

До кінця червня в Prozorro реалізують можливість проводити проводити закупівлі відповідно до вимог міжнародних тендерних процедур Світового банку.

Про це повідомив гендиректор Prozorro Микола Ткаченко в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми працюємо над тим, аби в ключових моментах відповідати стандартам закупівельної політики Світового банку та інших великих донорських організацій. Першим свої рекомендації нам справді надав World Bank, і ми разом з ними синхронізували всі технічні завдання та поетапно розробляємо для них окрему процедуру", – сказав Ткаченко.

Він пояснив, що процедура передбачає опціональні аукціони, тобто коли замовник сам обиратиме, чи потрібен йому аукціон у конкретній закупівлі. А також можливість подачі пропозиції у різній валюті та власний механізм оскарження.

Кінцева мета — щоб усі закупівлі для потреб відбудови України, які будуть відбуватися за кошти міжнародних донорів, проходили через систему Prozorro.

"Процедуру для World Bank ми маємо реалізувати до кінця червня. І відповідно вони вже зможуть проводити свої закупівлі в Prozorro", – додав Ткаченко.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що система електронних закупівель Prozorro, включаючи каталоги Prozorro Market, відповідає вимогам до електронних закупівель, які фінансуються Світовим банком.