Спрос на новые легковые авто в июле снизился: что выбирали украинцы

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В июле в Украине зарегистрировали более 5,3 тысяч новых легковых автомобилей - количество регистраций снизилось на 5%, по сравнению с июнем, но на 45% выросло по сравнению с июлем 2022 года.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром" в Telegram.

В ассоциации отмечают, что от показателя довоенного июля 2021 платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 46%. Почти аналогичный объем продаж в июльском рынке демонстрировался в 2015 году.

Лидерская тройка среди марок не меняется третий месяц подряд, она выглядит так:

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Toyota – 883 новых регистраций;

Renault – 564;

Volkswagen – 525.

Также в топ-5 месяца попали Skoda (493 шт.) и BMW (385 шт.).

"Титул бестселлера украинского рынка новых легковых автомобилей сохраняет за собой компактный кроссовер RENAULT Duster, который в июле выбрали 552 покупателя", - добавили исследователи.

Всего за первое полугодие в Украине было зарегистрировано 32,4 тыс. новых легковых авто, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

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Напоминаем:

В июне в Украине зарегистрировали 5,6 тысячи новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем в аналогичный период в прошлом году и на 9% больше, по сравнению с объемом регистраций в мае.