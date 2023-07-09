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Австрийская OMV не планирует разрывать контракт на поставку газа из РФ

Воскресенье, 9 июля 2023, 14:07 - Игорь Пилипив

Австрийская группа энергокомпаний ОМV этой зимой продолжит закупать большую часть газа в РФ, несмотря на имеющиеся резервные контракты.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам генерального директора ОМV Альфреда Штерна, предприятие не намерено разрывать долгосрочный контракт на поставку газа из России, заключенный с "Газпромом" в 2018 году.

"Пока Россия будет осуществлять поставки, мы будем забирать эти объемы у "Газпрома", - заявил Штерн. 

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Компания ОMV, крупнейшим владельцем акций которой является австрийское правительство, обеспечивает 30% газа на рынке страны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину это предприятие не раз подвергалось критике из-за закупки российских энергоносителей.

Генеральный директор отметил, что сейчас компания заключила контракты на аренду трубопроводной мощности для прокачки всего необходимого ей газа, а также обеспечила поставки из Норвегии и с терминалов СПГ в Нидерландах и Италии.

"Все это дает нам доступ к нерусскому газу, которого более чем достаточно для покрытия наших обязательств перед клиентами", - сказал Штерн. 

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Штерн также пожаловался на ненадежность с российской стороны, поскольку в прошлом году сильно варьировались поставки, составляя от 20% до 70% ежемесячного импорта газа ОМV.

Контракт ОМV на покупку газа у "Газпрома" заканчивается в 2040 году.

Напомним:

В декабре 2022 года более 70% импортируемого Австрией газа поступило из России, а за период с января по ноябрь страна могла заплатить за газ РФ около 6,7 миллиарда евро.

Экономическая правда.

газ РФ Австралия
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