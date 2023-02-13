Австрія знову посилила залежність від російського газу

У грудні 2022 року понад 70% імпортованого Австрією газу надійшло з Росії, а за період з січня по листопад країна могла заплатити за газ РФ близько 6,7 мільярда євро.

Про це повідомляє АРА, передає Укрінформ.

"Залежність Австрії від російського газу знову зросла наприкінці 2022 року. Згідно з опублікованими відповідальним міністерством з питань клімату енергетичними даними, у грудні, як оцінюється, 71% газового імпорту надійшло з Росії", – йдеться в повідомленні.

З травня по жовтень минулого року залежність від російського енергоресурсу поступово знижувалася з понад 70% до трохи менш як 20%, а потім зросла до близько 40% у листопаді. До початку великої війни Австрія залежала від російського газу на 80%.

Причиною зростання в листопаді та грудні агентство називає зниження імпорту з Німеччини та Італії та відносно постійні потоки газу з Росії.

Крім цього, влітку "Газпром" різко скоротив обсяги газу, що надходили до газового хабу в Баумгартені для австрійської нафтогазової компанії OMV, але потім знову почав постачати більше. На початку лютого очільник OMV Альфред Штерн заявив, що "Газпром" знову постачає до Австрії 100% замовлених обсягів, порівняно з до 30% влітку.

Освітня академія Neos Lab, яка належить ліберальній партії NEOS, у своєму звіті зазначила, що залежність Австрії від російського газу зросла всупереч загальноєвропейській тенденції, адже ЄС ще ніколи не купував так мало російського газу, як за останні тижні.

Відповідно до звіту, з січня по листопад 2022 року Австрія заплатила росії за імпортований газ близько 6,7 млрд євро.