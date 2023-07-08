Киевский метрополитен получил еще 6 вагонов от Варшавы

В Киев из Варшавы прибыли еще 6 вагонов метрополитена в рамках технической помощи.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"На днях еще шесть варшавских вагонов прибыли в Киев в рамках технической помощи от польских коллег. В целом Киевский метрополитен получил 18 вагонов, поставки еще 42 планируется до конца текущего года", - говорится в сообщении.

По словам начальник Киевского метрополитена, специалисты предприятия поэтапно осуществляют осмотр и проверку полученных вагонов, в частности механической части. Несмотря на то, что вагоны серии №81-717 также эксплуатируются на линиях Киевского метрополитена, есть ряд разногласий, которые необходимо учесть при осмотре и проверке всего оборудования.

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В общем, инвентарный парк вагонов предприятия насчитывает 821 вагон различных моделей и годов выпуска, из которых 656 вагонов советского производства.

Кроме того, подвижной состав требует обязательных регламентных работ. Так, каждые 480 тысяч км (раз в 4 года) вагоны проходят заводской ремонт.

Напомним:

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Киев получил первую партию из 6 вагонов метрополитена в качестве благотворительной помощи от Варшавы.