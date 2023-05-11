Варшава передала Києву перші 6 вагонів метро

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Київ отримав першу партію з 6 вагонів метрополітену в якості благодійної допомоги від Варшави.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в Telegram.

"Це стало можливим завдяки підписаному минулого року листу між столицями Польщі та України щодо безоплатної передачі 60-ти виведених з експлуатації вагонів Варшавського метрополітену", - написав він.

Отримані вагони належать до рухомого складу серії №81-717, який також експлуатується і в київському метро. Насамперед їх використовуватимуть як технічних донорів для капітальних ремонтів діючого рухомого складу.

"Для Київського метрополітену це вагома допомога, оскільки 80% рухомого складу – радянського виробництва. Аналогічні вагони експлуатуються і в Варшавському метро", - додав Кличко.

За його словами, постачання всіх 60 вагонів відбудеться поетапно протягом цього року.

Економічна правда