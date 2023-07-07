Правительство смягчило запрет на экспорт сахара: разрешило продавать в Румынию

Кабинет министров разрешил экспорт сахара в Румынию, установив квоту в объеме 20 тыс тонн.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

По словам Мельничука, правительство определило квоту на экспорт сахара из Украины в объеме 20 тыс тонн до 15 сентября 2023 года.

"Предусмотрено, что рассмотрение заявок на получение лицензий будет осуществляться в порядке, установленном Минэкономики.

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А выдача лицензий - на основании заявок на получение лицензий на экспорт таких товаров в Румынию и на основании согласований Минагрополитики, которые будут предоставляться в однодневный срок без привлечения субъекта внешнеэкономической деятельности в порядке межведомственного обмена информацией", - добавил представитель правительства.

Ранее Кабинет министров Украины ввел ограничения на экспорт сахара с 5 июня до 15 сентября.

В Министерстве экономики объяснили, что украинские экспортеры более 350 тысяч тонн сахара и сахаросодержащей продукции, что составляет 95% от прогноза экспорта на 2022\1023 маркетинговый год. Поэтому такое решение приняли во избежание дефицита этого продукта в летне-осенний период.

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После этого сообщалось, что в Румынии ожидают дефицита сахара после запрета его экспорта из Украины.

Экономическая правда