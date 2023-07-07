Сколько будет стоить экономике невозвращение вынужденных мигрантов в Украину - исследование

Невозвращение вынужденных мигрантов на Родину будет стоить Украине $113 млрд недополученного ВВП за 10 лет (в ценах 2021 года).

Об этом говорится в исследовании, проведенном ОО EasyBusines и Центром экономического восстановления (ЦЭВ).

На сегодня от 3,8 до 4,7 млн вынужденных мигрантов находятся за рубежом (без учета стран-агрессоров). Из них трудоспособного возраста - примерно 1,4 млн.

По расчетам, в Украину точно вернется около трети вынужденных мигрантов.

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Но со временем желание вынужденных мигрантов возвращаться снижается из-за их интеграции в странах-реципиентах. Все больше украинцев трудоустраиваются за рубежом, отдают детей в местные школы и садики, проходят профессиональное обучение, чтобы найти там работу.

При этом:

Для вынужденных мигрантов главной проблемой является вопрос безопасности, зато люди, которые уже вернулись в родные регионы, указывают на сложные условия в местах возвращения.

Фактор ограничения на пребывание со стороны стран-реципиентов стоит сразу после безопасности по уровню важности для перемещенных лиц за рубежом.

Люди из зоны боевых действий более всего готовы возвращаться из-за границы, но в более безопасные регионы, при условии предоставления помощи с жильем, трудоустройства и финансовой поддержки.

Прекращение войны, развитие экономики и восстановление инфраструктуры и жилья являются основными факторами, которые будут способствовать возвращению украинцев домой.

В то же время, даже если большинство мигрантов вернутся, чтобы расти с темпом 7% в год, к 2032 году Украине нужно привлечь от 3,1 до 4,5 млн человек рабочей силы.

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Без эффективной государственной политики в сфере возвращения мигрантов Украина может потерять до 113 млрд долларов ВВП за 10 лет (в ценах 2021), что также может означать недополучение около 45 млрд долларов налоговых поступлений.

Это весомая цифра, учитывая, что в 2022 году падение ВВП составило, по данным Минэкономики, 29.2%.

Согласно исследованию EasyBusiness, строить политику возвращения вынужденных мигрантов нужно по трем направлениям:

Аналитически-коммуникационная работа должна стать фундаментом в процессе добровольного возвращения вынужденных мигрантов. Украине нужно сотрудничать с другими странами и уже сейчас установить эффективную связь с мигрантами, чтобы реализовать собственные интересы по возвращению граждан.

Второе направление работы, которое может происходить параллельно с первым, - обеспечение базовых потребностей. То есть уже сегодня происходит восстановление жилья и инфраструктуры, правительство работает над развитием рынка труда.

Третье направление - внедрение поощрительных стимулов.

4 марта 2022 года ЕС ввело в действие Директиву 2001/55/ЕС, которая предусматривает предоставление временной защиты украинским мигрантам сроком максимум на 3 года. При окончании временной защиты перед ЕС встанет вопрос дальнейшего возвращения или же интеграции мигрантов.

Принимая во внимание квалификацию и средний возраст украинских вынужденных мигрантов, лучшее отношение к ним по сравнению с, например, сирийскими, целесообразно предположить заинтересованность стран ЕС в интеграции мигрантов после окончания временной защиты.

Поэтому, как отмечается в исследовании, в интересах Украины установить прямой диалог с ЕС по вопросу добровольного возвращения мигрантов.

Напоминаем:

С начала большой войны европейские страны выделили на приют для украинцев уже более 43 млрд евро. Эти расходы ЕС сопоставимы с годовыми расходами бюджета Украины.

С 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года в Европе для временной защиты зарегистрировалось 7,915 млн человек из Украины.

Согласно данным УВКБ ООН, по состоянию на июнь 2023 года количество беженцев из Украины, зарегистрированных в мире, составляло 6,341 млн человек.