Расходы на украинских беженцев в ЕС сопоставимы с годовыми расходами бюджета Украины.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны выделили на приют для украинцев уже более 43 млрд евро.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.

Такие расходы включали денежные выплаты, предоставление жилья, медицинской помощи, образовательных услуг, а также обеспечение продуктами питания и средствами первой необходимости.

Среди европейских стран, которые принимают украинцев, наибольшую сумму средств потратила Польша - более 12 млрд евро.

Реклама:

На втором месте по этому показателю оказалась Германия. Ее расходы на украинских искателей убежища достигли почти 11 млрд евро.

Значительные средства на приют для украинцев потратили Чехия (2,94 млрд евро), Испания (2,24 млрд евро), Франция (2,04 млрд евро), Румыния (1,26 млрд евро), Швейцария (1,16 млрд евро) и Италия (1,15 млрд евро).

Также в исследовании отмечается, что большой вклад в помощь украинцам сделали обычные граждане европейских стран.

Реклама:

Напоминаем:

Расходы бюджета Украины в военный 2022 год составили 2 410 млрд грн. По нынешнему курсу евро это составляет около 60 млрд евро.

В то же время в проекте бюджета-2022 эта сумма была значительно меньше - 1499,5 млрд гривен (по курсу евро по состоянию на конец 2021 года - около 46 млрд гривен).

Расходы государственного бюджета выросли за счет роста финансирования в 2022 году сектора обороны и безопасности.

С 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года в Европе для временной защиты зарегистрировалось 7,915 млн человек из Украины.

Согласно данным УВКБ ООН, по состоянию на июнь 2023 года количество беженцев из Украины, зарегистрированных в мире, составляло 6,341 млн человек.