Из-за падения рубля в России повысятся цены на технику и алкоголь

Из-за падения рубля цены на бытовую технику и алкоголь возрастут в ближайшее время от 10%.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант", передает liga.net.

Производители бытовой техники начали посылать российским дистрибьюторам письма, в которых предупреждают о повышении цен в ближайшее время.

Из-за падения рубля компании Archelik, Себ-Восток, Maunfeld, Lex и другие планируют увеличить стоимость техники в среднем на 10% с начала августа.

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Глава представительства Candy-Hoover Group в России заявил, что из-за курса валют им придется поднять розничные цены на 15%.

Российская Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники предполагает, что стоимость производства техники и электроники в России также вырастет из-за падения рубля, поскольку многое импортируется.

Также поднять цены на 10% планируют импортеры алкоголя. В частности, Московская пивоваренная компания уже увеличила цены на 6-8% с 17 июля. В виноторговой компании Fort добавили, что по курсу 100 рублей за евро существенного роста цен не произойдет, но если курс превысит 120 рублей, ситуация может измениться.

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Напоминаем:

Рубль в России усугубляет падение, обновляя минимумы впервые с конца марта 2022 года.