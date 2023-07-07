С 8 июля налоговые накладные будут блокировать по новому порядку

8 июля вступит в силу новый порядок приостановления регистрации налоговых накладных, а также новый порядок рассмотрения жалоб на такие решения.

Это предусматривает правительственное постановление № 574, которое было принято 2 июня 2023 года и вступает в силу с 8 июля.

Им правительство ввело автоматическую разблокировку налоговых накладных и расчетов корректировки при выполнении определенных условий.

Так, принятыми правками предусмотрена автоматическая регистрация налоговых накладных/расчетов корректировок в случае вывода налогоплательщика из перечня рисковых, а также в случае принятия решения об учете таблицы данных плательщика (ТПП).

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Определен механизм административного обжалования решений о внесении налогоплательщика в перечень рисковых и неучете ТПП.

Согласно внесенным изменениям, если плательщик внесен в перечень рисковых, то действие решения об учете ТПП автоматически приостанавливается, однако не отменяется, что избавляет налогоплательщика необходимости возвращаться к вопросу повторного учета таблицы после вывода его из перечня рисковых.

Кроме того, к решению о внесении налогоплательщика в перечень рисковых добавлена информация о дате занесения в перечень рисковых также и контрагента, операции с которым определены как рисковые.

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Напоминаем:

В конце 2022 года в течение одного только 4 квартала с блокировками столкнулись 65,19 тыс. поставщиков из 161,55 тыс. плательщиков, то есть более 40% активных плательщиков НДС. Аналогичная тенденция прослеживалась в вопросах включения плательщиков в перечни рисковых: начиная с 1 квартала 2021 года процент рисковых плательщиков неуклонно рос, достигнув 17,3% в 4 квартале 2022 года среди всех плательщиков НДС (45,2 тыс. плательщиков имели статус рисковых).

В начале марта этого года совет бизнес-омбудсмена по итогам расследования констатировал превращение блокировки налоговых накладных через СМКОР в инструмент давления на бизнес и замораживания его средств.

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