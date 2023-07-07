Эксдиректор аэропорта "Ужгород" подозревается в служебной халатности на 7,5 миллиона
Бывшему директору аэропорта "Ужгород" сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей государству 7,5 миллионов гривен убытков.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.
Также подозрение в служебном подлоге и завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах получил руководитель подрядной организации.
Следствие установило, что коммунальное предприятие и подрядчик заключили договор на выполнение реконструкции светосигнальной системы аэродрома и ее электроснабжения. Общая стоимость проекта составила около 79 млн грн.
В свою очередь подрядчик по завышенной стоимости приобрел оборудование, которое к тому же не отвечало указанным требованиям. А также внес недостоверные данные в акт стоимости встроенного оборудования.
Действующий в то время руководитель аэродрома, ненадлежаще исполняющий служебные обязанности, согласовал поддельный документ. В результате этого государственный бюджет получил убытки на 7,5 млн грн.
Руководителя общества взяли под домашний арест, а экс-руководителю аэропорта определили залог в размере 51 тыс грн. На недвижимое имущество фигурантов наложили арест, следствие продолжается.
Напоминаем:
В сентябре 2021 аэропорт "Ужгород" принял первый авиарейс в рамках соглашения между Украиной и Словакией, с 9 сентября вступили в силу необходимые изменения для его полноценной работы.