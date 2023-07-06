ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Европейская бизнес Ассоциация (ЕБА) просит поддержать законопроект №9083, автором которого выступил глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев и группа народных депутатов, который предусматривает детенизацию и дерегуляцию рынка подержанных авто, и должен принести в бюджет дополнительные миллионы.
Об этом говорится в заявлении ЕБА, обнародованном 6 июля.
Как можно увидеть из карточки законопроекта, он был зарегистрирован еще в начале марта текущего года, однако с тех пор находится без движения.
С просьбой поддержать данный проект, ЕБА обращается к Министру финансов Сергею Марченко и главе Комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолане Пидласой.
Ассоциация обращает внимание на выгоду бюджета от принятия законопроекта. При этом отмечает такие его аспекты, как дерегуляцию. Хотя, как следует из пояснительной записки к проекту, его авторы делают упор именно на детенизации рынка.
"К сожалению, подавляющее большинство рынка подержанных автомобилей сейчас находится "в тени", - говорится в пояснительной записке.
Это, по утверждению авторов законопроекта, происходит из-за того, что продавцы подержанных автомобилей пытаются избежать регистрации автомобиля на себя.
"Субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю подержанными автомобилями, перешли на применение различных "схем" по перепродаже подержанных автомобилей во избежание процедуры регистрации автомобиля на себя", - отмечается в пояснительной записке.
ЕБА подтверждает существование "схем" на рынке подержанных авто. Однако объясняет их чрезмерной зарегулированностью рынка.
"По оценкам бизнеса, процедура купли-продажи подержанного автомобиля через указанные торговые организации является достаточно сложной, что обусловливает ситуацию, при которой значительную долю перепродаж подержанных автомобилей осуществляют автобизнесмены, которые официально на учет в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины не становятся, одновременно осуществляют перепродажу подержанных автомобилей через "теневые" схемы", - говорится в сообщении Ассоциации.
По мнению ЕБА, именно зарегулированность рынка заставляет бизнес осуществлять продажу б/у авто через доверенность от продавца на третье лицо, представляя это как комиссионную продажу с минимальным комиссионным вознаграждением и тому подобное.
"В результате чего государство недополучает миллионы гривен налоговых поступлений", - добавляют в ЕБА.
"Урегулировать эту проблему призван законопроект №9083, который сообщество, безусловно, поддерживает", - утверждают в Ассоциации.
Так, законопроектом предлагается вместо перерегистрации транспортного средства с продавца на субъект хозяйствования предусмотреть, что владелец сам предварительно снимает с регистрации транспортное средство до передачи субъекту хозяйствования для дальнейшей продажи.
Кроме того, перерегистрация транспортного средства с субъекта хозяйствования на конечного клиента превратится в государственную регистрацию транспортного средства, от чего стоимость предоставляемой при этом административной услуги не изменится.
"Внедрение этих норм не требует финансирования из государственного и местного бюджетов. Кроме того, данные новации не приведут к уменьшению доходов бюджета. Более того, государственный бюджет от этого только выиграет. Ведь это поможет детенизировать рынок и с каждого проданного подержанного автомобиля будет получать дополнительные поступления", - убеждают в ЕБА.
Ассоциация приводит расчеты неназванных представителей бизнеса, которые посчитали, сколько государственный бюджет получит от проданного подержанного авто на сумму 600 тыс гривен и обнаружили, что поступления будут составлять 19 800 гривен.
"То есть даже несколько сотен автомобилей принесут в бюджет миллионы гривен налогами", - подытожили в Ассоциации.
Напоминаем:
Год назад депутаты отменили льготную ("нулевую") растаможку авто. Фактически она просуществовала четыре месяца - с марта до конца июня 2022 года, хотя должна была действовать на все время военного положения.
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