ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто

Европейская бизнес Ассоциация (ЕБА) просит поддержать законопроект №9083, автором которого выступил глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев и группа народных депутатов, который предусматривает детенизацию и дерегуляцию рынка подержанных авто, и должен принести в бюджет дополнительные миллионы.

Об этом говорится в заявлении ЕБА, обнародованном 6 июля.

Как можно увидеть из карточки законопроекта, он был зарегистрирован еще в начале марта текущего года, однако с тех пор находится без движения.

С просьбой поддержать данный проект, ЕБА обращается к Министру финансов Сергею Марченко и главе Комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолане Пидласой.

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Ассоциация обращает внимание на выгоду бюджета от принятия законопроекта. При этом отмечает такие его аспекты, как дерегуляцию. Хотя, как следует из пояснительной записки к проекту, его авторы делают упор именно на детенизации рынка.

"К сожалению, подавляющее большинство рынка подержанных автомобилей сейчас находится "в тени", - говорится в пояснительной записке.

Это, по утверждению авторов законопроекта, происходит из-за того, что продавцы подержанных автомобилей пытаются избежать регистрации автомобиля на себя.

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"Субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю подержанными автомобилями, перешли на применение различных "схем" по перепродаже подержанных автомобилей во избежание процедуры регистрации автомобиля на себя", - отмечается в пояснительной записке.

ЕБА подтверждает существование "схем" на рынке подержанных авто. Однако объясняет их чрезмерной зарегулированностью рынка.

"По оценкам бизнеса, процедура купли-продажи подержанного автомобиля через указанные торговые организации является достаточно сложной, что обусловливает ситуацию, при которой значительную долю перепродаж подержанных автомобилей осуществляют автобизнесмены, которые официально на учет в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины не становятся, одновременно осуществляют перепродажу подержанных автомобилей через "теневые" схемы", - говорится в сообщении Ассоциации.

По мнению ЕБА, именно зарегулированность рынка заставляет бизнес осуществлять продажу б/у авто через доверенность от продавца на третье лицо, представляя это как комиссионную продажу с минимальным комиссионным вознаграждением и тому подобное.

"В результате чего государство недополучает миллионы гривен налоговых поступлений", - добавляют в ЕБА.

"Урегулировать эту проблему призван законопроект №9083, который сообщество, безусловно, поддерживает", - утверждают в Ассоциации.

Так, законопроектом предлагается вместо перерегистрации транспортного средства с продавца на субъект хозяйствования предусмотреть, что владелец сам предварительно снимает с регистрации транспортное средство до передачи субъекту хозяйствования для дальнейшей продажи.

Кроме того, перерегистрация транспортного средства с субъекта хозяйствования на конечного клиента превратится в государственную регистрацию транспортного средства, от чего стоимость предоставляемой при этом административной услуги не изменится.

"Внедрение этих норм не требует финансирования из государственного и местного бюджетов. Кроме того, данные новации не приведут к уменьшению доходов бюджета. Более того, государственный бюджет от этого только выиграет. Ведь это поможет детенизировать рынок и с каждого проданного подержанного автомобиля будет получать дополнительные поступления", - убеждают в ЕБА.

Ассоциация приводит расчеты неназванных представителей бизнеса, которые посчитали, сколько государственный бюджет получит от проданного подержанного авто на сумму 600 тыс гривен и обнаружили, что поступления будут составлять 19 800 гривен.

"То есть даже несколько сотен автомобилей принесут в бюджет миллионы гривен налогами", - подытожили в Ассоциации.

Напоминаем:

Год назад депутаты отменили льготную ("нулевую") растаможку авто. Фактически она просуществовала четыре месяца - с марта до конца июня 2022 года, хотя должна была действовать на все время военного положения.

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