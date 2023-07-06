Гетманцев: в Украине процветает продажа контрафактного "кофе", произведенного из мальтодекстрина

Рынок контрафактного кофе в Украине достигает 30%, а на рынках и в интернете продают подделки мировых брендов растворимого кофе, хотя на самом деле этот продукт не имеет отношения ни к брендам, ни к кофе.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Процветает контрафакт и подделка мировых и украинских брендов, а также продажа под брендами на рынках и через интернет того, что кофе называть нельзя, из мальтодекстрина", - заявил он.

Как уточнил Гетманцев, мальтодекстрин - это вещество, которое добавляют в кофе вместо кофе, когда делают контрафакт.

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По его словам, такую информацию он получил во время встречи с производителями кофе.

"Ситуация на рынке одновременно ужасная и типичная для нашей страны. 30% рынка в тени. Гранулированный кофе завозится по таможенной стоимости ниже зеленого зерна", - рассказал глава финкомитета.

Он также намекнул на существование в Украине "нескольких семей "бизнесменов", которые являются "крышей" для этого бизнеса.

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"Бизнес ... просит одного - выполнить обязанность государства по обеспечению законной и прозрачной работы рынка. В этом же заинтересованы и потребители кофе, и само государство, собирающее деньги на армию. В этом не заинтересованы несколько семей "бизнесменов", которые настроили супер прибыльный бизнес под чужими брендами, без уплаты налогов и за счет нашего здоровья", - отметил Гетманцев.

Напоминаем:

Из-за дефицита зерен робусты в мире растут цены на растворимый кофе. Оптовые цены в мае достигли самого высокого уровня за последние двенадцать лет.