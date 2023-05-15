Из-за дефицита зерен робусты в мире растут цены на растворимый кофе – Bloomberg

Глобальный рост стоимости жизни подтолкнул кофеманов к поиску более дешевых сортов кофе, но из-за дефицита зерен робусты становится все труднее найти бюджетный кофе.

Об этом пишет Bloomberg.

"Хотя многие кофеманы предпочитают высококачественную арабику, которую продают в кофейнях, робуста обычно дешевле, поскольку дерево выносливее и требует меньшего ухода, что облегчает ее производство в больших количествах.

Этот сорт часто используют в растворимом кофе, эспрессо и молотых смесях, продаваемых в супермаркетах, которые снова стали популярными, поскольку потребители с ограниченными финансовыми возможностями ищут альтернативы", - пишет агентство.

Однако ключевым производителям трудно успевать за всплеском спроса, поскольку оптовые цены на этой неделе достигли самого высокого уровня за последние двенадцать лет.

Для потребителей крупнейшего европейского рынка кофе, Германии, это заметно сказалось на розничных ценах: растворимый кофе стоит почти на 20% дороже, чем год назад, даже несмотря на то, что инфляция на кофейные зерна замедлилась. Рост цен на растворимый кофе в США в апреле также замедлился меньше, чем на обжаренный.

"Шансы на то, что глобальный дефицит робусты уменьшится в ближайшее время, выглядят мрачными. Вьетнам - крупнейший мировой производитель - собрал, вероятно, самый маленький урожай за последние четыре года, после того как фермеры сосредоточились на посадке более прибыльных культур, таких как авокадо, чтобы справиться со стремительным ростом затрат на удобрения после вторжения России в Украину.

Бразилия, второй крупнейший производитель этого сорта, пострадала от засухи, и есть также опасения, что производство в Индонезии может пострадать после проливных дождей", - добавляет издание.

Несмотря на эти препятствия, за первые шесть месяцев текущего сезона было экспортировано больше зерен робусты, чем за последние три года, но недостаточно быстро, чтобы успеть за растущими потребностями. По данным Международной организации кофе, поставки в период с октября по март были примерно на 4% выше, чем за тот же период в 2021-22 годах.

Экономическая правда