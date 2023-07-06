Национализация "Укрнафты": армия стала получать втрое больше топлива по самым низким ценам

После национализации "Укрнафты" в конце 2022 года, в текущем году компания уже поставила Минобороны втрое больше топлива, чем за весь прошлый год, причем, по самым низким ценам, на грани рентабельности.

Об этом сообщил глава компании Сергей Корецкий в интервью ЭП.

"За текущий год мы обеспечили для Министерства обороны втрое больше топлива, чем это было сделано за весь 2022 год. Компания выполняет все возложенные на нее обязательства в этом вопросе. Больше сказать не могу", - отметил Корецкий.

При этом, если сравнить цену, предложенную компанией, с рыночной, то, по его словам, она является самой низкой из всех предложений.

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"Цена была самой низкой из предложенных. ... Цена была существенно меньше по сравнению с предыдущими поставками. .... Работаем с минимальной рентабельностью", - сказал он.

По словам Корецкого, именно необходимость обеспечения Сил обороны топливом побудило государство передать "Укрнафту" Министерству обороны.

"Что сегодня "Укрнафта" и делает в полной мере", - подчеркнул он.

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Кроме того, по словам Корецкого, "Укрнафта" получает от Минобороны деньги за поставленное топливо с большой отсрочкой.

В то же время это не означает, что компания работает себе в убыток. На 2023 год финплан "Укрнафты" предусматривает 12 миллиардов гривен чистой прибыли. Эти деньги будут заработаны благодаря продаже нефтепродуктов, газа, сжиженного газа и других доходов. Причем, продажа нефтепродуктов - на первом месте.

Корецкий отказался комментировать, сколько из общего портфеля нефтепродуктов "Укрнафты" приходится на Минобороны. Но, как отмечается в материале, по данным ЭП, речь идет об около 20%.

За первый квартал 2023 года "Укрнафта" показала 4,3 миллиарда гривен прибыли. В структуре прибыли основное место заняли нефтепродукты, продажа газа текущей и прошлой добычи, сжиженный газ, сеть АЗС.

Подробнее читайте в материале: Сергей Корецкий: В "Укрнафте" тотальная утечка информации

Напоминаем:

В начале ноября 2022 года НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.

Через несколько дней после этого бывший гендиректор сети АЗС WOG Сергей Корецкий возглавил отчужденные государством компании "Укрнафта" и "Укртатнафта".