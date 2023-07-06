Украина национализировала самолет российского авиапроизводителя стоимостью 150 миллионов
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции по материалам СБУ, который постановил передать в доход Украины грузопассажирский самолет подсанкционной российской корпорации "Ростех".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Стоимость грузопассажирского самолета АН-140-100 составляет почти 150 млн грн.
До войны воздушное судно было передано госпредприятию "Антонов" для осуществления технических настроек, испытаний и последующего возвращения в Россию.
По данным следствия, самолет находился на балансе московского "Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина", входящий в структуру "Ростеха" и ведущий производитель военной авиатехники России.
Именно Ростех поставляет боевые самолеты для армии страны-агрессора, которые воюют против Украины.
В настоящее время в СБУ расследуют действия руководства этой компании по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).
Комплексные меры по национализации имущества русского монополиста осуществляли при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Напоминаем:
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал украинские активы российского миллиардера, эксглава инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.