В UNIDO говорят, что Фирташ не аккредитован при их организации

Getty Images

В Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) заявили, что украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ не аккредитован при организации.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на представителя UNIDO Кая Бетке.

"Могу подтвердить, что господин Дмитрий Фирташ не аккредитован при UNIDO", - заявил Бетке.

Напомним:

Реклама:

Ранее DW сообщила, что Дмитрий Фирташ пытается получить дипломатический иммунитет из-за работы при UNIDO - одного из малоизвестных для широкой общественности международных агентств в структуре ООН, которое должно способствовать индустриализации постколониальных стран третьего мира.

В тексте решения венского суда, на которое ссылается DW, указано, что Фирташ имеет статус "советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене" еще с 2021 года. Именно на основании этого статуса Фирташ требует остановить процедуру экстрадиции в США, ссылаясь на дипломатический иммунитет.

16 июня 2023 года сообщалось, что австрийский суд вынес решение в пользу Фирташа по делу о требовании экстрадировать его в США по обвинению в коррупции.

Реклама:

Читайте также:

"Битва за Вашингтон. Лобби Дмитрия Фирташа"

50 лет и конфискация. Что грозит Фирташу в случае экстрадиции в США

"Кто такой господин Фирташ?"

Экономическая правда