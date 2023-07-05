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В ФГИУ рассказали, сколько средств принесла приватизация с начала года

Среда, 5 июля 2023, 17:10 - Анастасия Жарикова

За первое полугодие Фонд государственного имущества привлек в бюджет 1,82 млрд грн от проведения приватизационных аукционов.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

С января по июнь было проведено 210 аукционов, в которых приняли участие 1012 участников. Суммарная победоносная цена по всем аукционам в 3,5 раза превысила стартовую – балансовую стоимость объектов.

Больше всего средств принесли приватизационные продажи:

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  • здания гостиницы "Эрмитаж" (311 млн грн);
  • "Укроборонресурсы" (210 млн грн);
  • порт Усть-Дунайск (201 млн грн);
  • Старонибабский спиртзавод (142 млн. грн.);
  • "Электронмаш" (120,8 млн грн).

Самыми популярными по количеству участников оказались торги по продаже Ужгородского Укрдипросада (47 участников), гостиницы Эрмитаж в Киеве (39 участников) и теплиц во Львовской области (32 участника).

Наиболее активными среди регионов были Региональное отделение (РО) по Львовской, Волынской и Закарпатской областях - 49 аукционов, РО по Ровенской и Житомирской областях - 33 аукциона, РО по Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях - 26 аукционов.

"Все средства, полученные ФГИУ от приватизации, идут на поддержку Сил Обороны", - подчеркнули в Фонде.

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Напоминаем:

Фонд госимущества заявил, что создает новое структурное подразделение – Управление сопровождения санкционного имущества, которое будет заниматься активами, конфискованными у подсанкционных лиц.

Экономическая правда

Фонд госимущества приватизация бюджет аукцион
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