Фонд держмайна створює новий підрозділ для управління конфіскованими активами
Фонд держмайна заявив, що створює новий структурний підрозділ - Управління супроводження санкційного майна, яке займатиметься активами, конфіскованими у підсанкційних осіб.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
"Новостворений підрозділ займатиметься управлінням примусово вилучених активів РФ та її резидентів, організацією спільної роботи з ВАКС, Мін'юстом, РНБО та іншими правоохоронними органами щодо стягнених активів, а також забезпеченням підготовки до передачі їх в оренду або приватизацію", - пояснили у Фонді.
Також ФДМУ оголосив відбір на посаду керівника нового управління.
Нагадуємо:
Наприкінці лютого Кабінет міністрів передав в управління Фонду державного майна конфісковані за рішенням суду активи російського мільярдера Міхаіла Шелкова для їх подальшої приватизації або оренди.
Кабінет міністрів передав Фонду держмайна в управління державну частку столичного торговельно-розважального центру Ocean Plaza.
Економічна правда