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Фонд держмайна створює новий підрозділ для управління конфіскованими активами

Вівторок, 4 липня 2023, 20:08 - Олексій Павлиш

Фонд держмайна заявив, що створює новий структурний підрозділ - Управління супроводження санкційного майна, яке займатиметься активами, конфіскованими у підсанкційних осіб.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Новостворений підрозділ займатиметься управлінням примусово вилучених активів РФ та її резидентів, організацією спільної роботи з ВАКС, Мін'юстом, РНБО та іншими правоохоронними органами щодо стягнених активів, а також забезпеченням підготовки до передачі їх в оренду або приватизацію", - пояснили у Фонді.

Також ФДМУ оголосив відбір на посаду керівника нового управління.

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Нагадуємо:

Наприкінці лютого Кабінет міністрів передав в управління Фонду державного майна конфісковані за рішенням суду активи російського мільярдера Міхаіла Шелкова для їх подальшої приватизації або оренди.

Кабінет міністрів передав Фонду держмайна в управління державну частку столичного торговельно-розважального центру Ocean Plaza.

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Економічна правда

Фонд держмайна
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