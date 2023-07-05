"Укргаздобыча" запустила в работу еще три скважины

АО "Укргаздобыча" в июне запустило в работу три высокопроизводительных скважины, суммарный дебит составляет 425 тыс кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Группы Нафтогаз.

В компании добавили, что две скважины новые, третью перезапустили после капитального ремонта.

"Даже несмотря на войну, добыча газа активно продолжается. Две новые скважины "Укргаздобыча" пробурило на старом месторождении. Это очень хороший результат, который стал возможным благодаря анализу разработки и использованию построенной 3D-модели.

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Такие современные подходы позволили суммарно запустить на месторождении 10 новых скважин, суточная добыча которых превысила 3 млн куб. м", – отметил председатель правления Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Еще одна введенная в эксплуатацию после ремонта скважина работает на месторождении почти с 30-летней историей. До выполнения ремонтных работ добыча газа из нее была незначительной, но после перевода ее на вышележащий горизонт скважина увеличила добычу в десятки раз.

Всего за первое полугодие "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию уже 11 высокопроизводительных скважин с добычей более 100 тыс. куб. м в день каждая. Четыре из них дают более 300 тыс. куб. м в день.

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"Это те показатели, которые постепенно приближают нас к поставленной цели – увеличение добычи газа. Спасибо коллективу компании, который, несмотря на все сложности и опасности, делает возможным такие результаты", – отметил временный и.о. гендиректор предприятия Олег Толмачев.

Напоминаем:

В мае "Укргаздобыча" запустила в работу новую поисковую скважину глубиной 5 800 м, ее дебит составляет 580 тыс кубометров газа в сутки.

Экономическая правда