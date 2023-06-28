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Минфин повысил ставку по одному из видов облигаций и привлек 7,8 миллиарда

Среда, 28 июня 2023, 09:31 - Анастасия Жарикова

Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 27 июня, привлекло от продажи ценных бумаг 7,76 миллиарда гривень в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Облигации со сроком погашения 1,3 года разместили на 726 млн грн. (ставка выросла с 18,23% до 18,3%).

Гривневые облигации со сроком погашения 1,6 года под 19,3% разместили на 2,31 млрд грн.

От размещения ОВГЗ со сроком погашения 2,7 года под 19,75% привлекли 1,97 млрд грн.

Также Минфин разместил на аукционах разместивший годовалые ОВГЗ в долларах под 4,74% на 75 млн долл.

 
Минфин

Напоминаем:

С начала большой войны до конца мая правительство разместило ОВГЗ на аукционах на 318,6 млрд грн, 3,57 млрд долл и 1,48 млрд евро - всего в гривневом эквиваленте 498 миллиардов гривен.

Экономическая правда

Минфин ОВГЗ облигации аукцион
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