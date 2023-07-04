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Гросси об отключении питания ЗАЭС: удалось избежать полной потери, но ситуация ненадежная

Вторник, 4 июля 2023, 16:59 - Экономическая правда

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен ситуацией с безопасностью Запорожской АЭС после отключения ночью, 4 июля, питания от основной высоковольтной линии 750 кВ.

Об этом говорится  в коммюнике, обнародованном на сайте  МАГАТЭ.

Отмечается, что отключение ЛЭП "Днепровская" продемонстрировало хрупкость ситуации с безопасностью станции.

"На этот раз на АЭС удалось избежать полной потери внешнего энергоснабжения, но это отключение указывает на ненадежность в обеспечении безопасности на объекте", - приведены слова Гросси в коммюнике.

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Напоминаем:

Ночью Запорожская атомная электростанция потеряла питание от основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. Питание перевели на резервные мощности.

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не производит электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один, пятый, в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

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