ЗАЭС потеряла питание с основной высоковольтной линии 750 кВ

Ночью Запорожская атомная электростанция потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ.

Об этом сообщает городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция 4 июля в 01:21 потеряла питание с основной внешней линии электропередачи, напряжением 750 кВ", - отметил он.

После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, которая была отремонтирована и снова подключена к станции только 1 июля, а поврежденная - еще четыре месяца назад.

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Напоминаем:

До начала войны, в феврале 2022 года, к ЗАЭС вело четыре линии 750 кВ, уточнили в МАГАТЭ.

1 июля Запорожскую атомную станцию впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач.

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30 июня в ГУР сообщили, что российские оккупанты "уменьшают присутствие" на захваченной Запорожской атомной электростанции. В украинской разведке уточнили, что российские военные рекомендовали эвакуироваться персоналу, который подписал контракты с "Росатомом" - они должны выехать до 5 июля, "желаемое направление эвакуации" - территория оккупированного Крыма.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов также заявил, что российские войска дополнительно заминировали оккупированную Запорожскую АЭС.