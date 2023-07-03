ЗАЭС удалось подключить к резервной линии электропередач, впервые за четыре месяца - МАГАТЭ

Запорожскую атомную станцию впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач.

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

"Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) была снова подключена к единственной доступной резервной линии электропередач, через четыре месяца после ее потери", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что это является "важным шагом", поскольку необходимо для охлаждения реактора (один из блоков станции остается в состоянии горячий останов, остальные - в состоянии холодного останова - ред.) и других важных функций ядерной безопасности. До начала войны, в феврале 2022 года, к ЗАЭС вело четыре линии 750 кВ, уточнили в МАГАТЭ.

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В то же время ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно хрупкой и неустойчивой.

"Хотя повторное подключение резервной линии электропередач является положительным, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке", - сказал Гросси.

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30 июня в ГУР сообщили, что российские оккупанты "уменьшают присутствие" на захваченной Запорожской атомной электростанции. В украинской разведке уточнили, что российские военные рекомендовали эвакуироваться персоналу, который подписал контракты с "Росатомом" - они должны выехать до 5 июля, "желаемое направление эвакуации" - территория оккупированного Крыма.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов также заявил, что российские войска дополнительно заминировали оккупированную Запорожскую АЭС.