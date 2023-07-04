Польша будет инициировать эксперимент по ускоренному прохождению на границе грузов в Украину

Польша изучает возможность создания экспериментального контрольно-пропускного пункта, на котором ускорят прохождение грузовых автомобилей благодаря совместному контролю грузов польскими и украинскими пограничниками.

Об этом сообщил член правления Польского агентства инвестиций и торговли (ПАИТ) Гжегож Осташ во время конференции, посвященной вопросам развития транспортного сообщения между Украиной и Польшей.

"Польша стала хабом для поставок важных грузов для Украины. Власти могут увеличить пропускную способность пограничных переходов. Мы предложили такое решение - сделать экспериментальный КПП, на котором польские и украинские пограничники совместно проводили бы контроль грузовиков", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ПАИТ, сегодня заинтересованность в сотрудничестве с украинским бизнесом выразили более 2 500 предприятий и организаций. Кроме того, по словам Осташа, сейчас в Украине ведут бизнес 870 польских компаний, и Польша заинтересована в развитии сотрудничества с украинским бизнесом.

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Речь идет, в частности, об участии в программах по восстановлению страны. Агентство уже даже создало реестр польских компаний, которые планируют выходить на украинский рынок.

В этой связи собираются предложения и замечания от польского бизнеса относительно того, как можно было бы упростить ведение бизнеса в Украине.

"Все предложения украинской власти передаст правительственная уполномоченная по вопросам развития польско-украинского сотрудничества Ядвига Эмилевич", - сказал Осташ.

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Напоминаем:

Украина и Польша подписали меморандум, который поможет привлекать польский бизнес в проекты восстановления Украины.





