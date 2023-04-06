Украина и Польша договорились привлекать польский бизнес к восстановлению

Украина и Польша подписали меморандум, который поможет привлекать польский бизнес в проекты восстановления Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

По словам вице-премьер-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, Украина уже обсуждает с польской стороной финансирование на восстановление нескольких объектов жилой и социальной инфраструктуры на Харьковщине.

Меморандумом предусмотрено, что польская сторона будет предоставлять Украине информацию о польском бизнесе, заинтересованном в участии в восстановлении.

Для этого привлекут Польское агентство инвестиций и торговли, которое сможет коммуницировать с польскими деловыми кругами относительно вариантов выхода на украинский рынок.

Со своей стороны, Украина будет регулярно предоставлять польским партнерам информацию о существующих проектах и возможности инвестиций после запуска Электронной системы управления восстановлением.

Согласно меморандуму, министерства будут сотрудничать в части обмена опытом по реализации проектов восстановления и в сфере строительного права, а также по использованию международных донорских площадок для наращивания инвестиций в восстановление.

Меморандум подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Кубраков и министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.