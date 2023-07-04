Доказал свою незаменимость: УЗ оставит дополнительный поезд из столицы в западном направлении

"Укрзализныця" продолжает дать продажи билетов на дополнительный поезд №191/192 Киев - Львов, который запустили 30 июня, поскольку он стал популярным среди пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Дополнительный поезд №191/192 Киев - Львов быстро доказал свою незаменимость, поэтому назначаем его и дальше", - говорится в сообщении.

07, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17 июля поезд будет отправляться из столицы в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49.

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В эти же даты из Львова поезд будет выезжать в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27.

"Поезд сформирован из новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода: с кондиционированием, видеонаблюдением, вакуумными туалетами и пеленальными столиками в туалетах", - подчеркнули в компании.

Укрзализныця также позаботилась о пересадке на этот рейс пассажиров из Днепра и Запорожья - согласована легкая пересадка на этот рейс из поездов №79 Днепр — Киев, №38 Запорожье — Киев.

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Для пассажиров из Харькова — пересадка из поезда №63 Харьков – Киев в течение 1,5 часов.

В обратном направлении осуществить пересадку из львовского поезда №192/191 можно на поезда №64 Киев – Харьков и №80 Киев – Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут).

Билеты по всем направлениям доступны в приложении Укрзализныци, в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Напоминаем:

"Укрзализныця" выпускает после капитального ремонта инклюзивный электропоезд на маршрут №829 сообщением Ужгород – Львов.

Экономическая правда