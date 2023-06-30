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УЗ запускає оновлений електропоїзд на маршруті Ужгород – Львів

П'ятниця, 30 червня 2023, 17:39 - Олексій Павлиш
 
фото: уз

"Укрзалізниця" випускає після капітального ремонту інклюзивний електропоїзд на маршрут №829 сполученням Ужгород - Львів.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Зазначається, що це 29-й інклюзивний електропоїзд УЗ і 19-й капітально відремонтований під час повномасштабного вторгнення.

"Електропоїзд ЕР2, як і всі моделі до нього, має зручні великі вбиральні, пристосовані для використання людьми з інвалідністю, пандуси, таблички, продубльовані шрифтом Брайля, сповивальні столики, місця для перевезення велосипедів, зручні сидіння для пасажирів, оновлену систему освітлення, інформування та пожежогасіння", - йдеться у повідомленні.

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Як пояснили в компанії, цей поїзд незабаром стане на маршрут №829 сполученням Ужгород - Львів: він відправлятиметься з Ужгорода о 06:25 і прибуватиме до Львова о 12:10. 

 
фото: уз

У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься о 16:35 і прибуватиме до Ужгорода о 22:25. Поїзд проходитиме через станції Батьово, Мукачево, Карпати, Свалява, Воловець, Опорець, Лавочне, Славське, Тухля, Сколе, Стрий та Миколаїв-Дністровський.

Економічна правда

Укрзалізниця Львів
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