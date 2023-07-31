Проблем с хранением зерна не будет благодаря "зерновым рукавам", которые предоставили Украине партнеры
Украинские аграрии не испытывают дефицита мощностей для хранения зерновых культур благодаря зерновым рукавам, которые поступили в 2022 году от доноров.
Об этом заявил председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины Александр Гайду.
"Сейчас недостатка мест для хранения зерна мы не испытываем. В прошлом году от наших партнеров украинские аграрии бесплатно получили рукава для хранения 15 млн тонн зерна, а также оборудование для загрузки и выгрузки этих зерновых культур. Этого оборудования было достаточно, чтобы мы могли сохранить прошлогодний урожай. Поэтому с учетом того, как идет жатва, мы видим, что недостатка мест для хранения не будет", - отметил Гайду.
При этом он добавил, что если проблема с нехваткой мест для хранения зерна все же возникнет, то в Украине еще остались неиспользованные рукава для хранения зерновых с прошлого года.
"В случае чего власть сможет провести перераспределение и обеспечить аграриев необходимым оборудованием", - подчеркнул Гайду.
Напоминаем:
17 июля представитель Кремля Дмитрий Песков объявил об остановке действия "зерновой сделки".
19 июля Министерство обороны РФ объявило, что все суда, независимо от флага, которые будут направляться в украинские порты с полуночи, 20 июля, Россия будет рассматривать как вовлеченные в военный конфликт.
В прошлом году президент США Джо Байден обещал, что США помогут в построении временных зернохранилищ для вывоза зерна из Украины.
Сообщалось, что Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности путем строительства зернохранилищ на украинской границе.
Кроме того, федеральное правительство Германии планировало создать фонд для закупки зерновых контейнеров, чтобы ускорить экспорт зерновых из Украины в условиях морской блокады.