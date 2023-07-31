Экспорт IT-услуг из Украины в этом году сокращается - ассоциация

Экспорт IT-услуг из Украины в первом полугодии 2023 года сократился на 9,3% по сравнению с таким же периодом в прошлом году, и составил 3,38 млрд дол.

Об этом сообщает Ассоциация IT Ukraine.

Согласно данным Национального банка, показатель экспорта ІТ-услуг в июне этого года составляет 573 млн долл.

"В текущей ситуации рост ІТ-индустрии по результатам полугода был бы чудом. В то же время, положительный сценарий – сохранение объемов экспорта и прекращение падения экспортных показателей ІТ-услуг, к сожалению, тоже не произошло. Итак, по результатам полугода мы фиксируем тренд на снижение объемов экспорта украинского ІТ", - отметил исполнительный директор IT Ukraine Association Константин Васюк.

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В первом квартале экспорт IT-услуг из Украины снизился на 16% по сравнению с таким же периодом 2022 года и составил 1,68 млрд долл.

По результатам прошлого года ІТ-индустрия обеспечила валютные поступления в украинскую экономику в размере 7,35 млрд долл. Налоги за 2022 год составили 32,2 млрд гривен.

Васюк добавил, что украинская ІТ индустрия сохранила экспертизу и кадры в Украине, но чтобы сохранить конкурентные преимущества на глобальном рынке, этого недостаточно, поэтому компании вынуждены развивать зарубежные офисы, чтобы сохранить существующих и привлекать новых клиентов.

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"Но, при этом, в Украине ІТ компании активно инвестируют в новые разработки в сфере defence-tech и кибербезопасности. Хотя такие проекты и не дают прироста экспортных показателей бюджета, но делают гораздо больше – создают новые уникальные продукты на будущее и помогают защищать нашу страну сегодня", – отметил исполнительный директор IT Ukraine Association.

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Напоминаем:

Число желающих переквалифицироваться на айтишников уменьшится, поскольку с рынка сотрудника ІТ превратится в рынок работодателя.