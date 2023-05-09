В ІТ Ukraine розповіли, чому зменшується кількість охочих працювати в ІТ

Кількість охочих перекваліфіковуватись на айтівців зменшиться, оскільки з ринку співробітника ІТ перетворися на ринок роботодавця.

Про це в інтерв’ю ЕП розповів виконавчий директор Асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк.

"З ринку співробітника ІТ перетворився на ринок роботодавця. Тепер роботодавець обирає, тому наймають найкращих і найскладніше саме початківцям. Цей тренд буде довгостроковий і кількість охочих переходити в ІТ зменшиться", - зазначив він.

Васюк вважає, що попри це освітній процес бажано не переривати. Оскільки залишається ринок фрилансу, де частина людей зможе знайти роботу.

"Це складно, конкурентність підвищилася, але це ще не критично", - додав виконавчий директор асоціації.

Також спостерігається тенденція, коли через дефіцит вакансій майже половина (37%) з тих, хто шукає роботу в ІТ, готові погодитися на будь-яку зарплату.

"Якщо буде зниження зарплат, то воно буде одразу по всьому ринку. Зараз рівень зарплат для middle- та senior-фахівців тримається", - резюмував Васюк.

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