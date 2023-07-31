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Продал бесплатное программное обеспечение: предприниматель из Киева присвоил 7 миллионов воинской части

Понедельник, 31 июля 2023, 12:26 - Анастасия Жарикова

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении частному предпринимателю из Киева, обманувшему на почти 7 миллионов гривен одну из воинских частей.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители установили, что предприниматель заключил соглашение с воинской частью о поставках 1500 компьютеров и комплектующих. За дополнительную плату он продал операционную систему компьютерам, которая на самом деле уже шла комплектом от самого производителя.

Подозреваемый заверил военных, что операционную систему к компьютерам заказывал отдельно и как "доказательство" предоставил фиктивную поддельную

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"Так фигурант ввел в заблуждение представителей воинской части и заставил их потратить дополнительные 7 млн грн из государственного бюджета", - добавили в ДБР.

Предприниматель подозревается в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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