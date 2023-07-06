"Заробляв" до пів мільйона щомісяця: на Миколаївщині чиновника викрили на поборах

Керівника Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби викрили на вимаганні поборів з бізнесу за пришвидшене оформлення документів для експорту сільськогосподарської продукції до ЄС.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Посадовець чудово знав, що з початком повномасштабного вторгнення значення для держави експорту сільгосп продукції до ЄС для суттєво виросло. А тому вирішив скористатися ситуацією і "оперативно" налагодив системний заробіток на видачі експортних дозволів", - зазначили правоохоронці.

Бізнесмени, які хотіли безперешкодно та швидко отримати ветеринарно-санітарний сертифікат та інші дозвільні документи, мали заплатити посадовцю 300 доларів за кожне авто з експортними продуктами. У разі несплати, він погрожував бізнесменам штрафними санкціями та блокуванням видачі документів.

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Можлива сума хабарів, яку посадовець отримував щомісяця, могла становити біля пів мільйона гривень щомісяця.

За даними слідства, за понад рік своєї протиправної діяльності фігурант збагатився на десятки тисяч доларів, точну суму встановлюють працівники ДБР.

Посадовця затримали під час отримання чергового хабаря від експортера 3 липня. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

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Економічна правда