На Курской АЕС, которую РФ использует в военных целях, возникла проблема на энергоблоке

Курская АЭС снизила на 50% мощность энергоблока №2 для устранения неполадок.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу атомной станции.

"Мощность энергоблока №2 Курской АЭС снижена до 500 МВт. 29 июля в 08:51 мск персонал блочного щита управления в соответствии с регламентом эксплуатации отключил от сети один из двух турбогенераторов для устранения признаков вибрации подшипников", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Главное управление разведки Минобороны Украины получило информацию, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет.





