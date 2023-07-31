На Курской АЕС, которую РФ использует в военных целях, возникла проблема на энергоблоке
Понедельник, 31 июля 2023, 11:48 -
Курская АЭС снизила на 50% мощность энергоблока №2 для устранения неполадок.
Об этом сообщает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу атомной станции.
"Мощность энергоблока №2 Курской АЭС снижена до 500 МВт. 29 июля в 08:51 мск персонал блочного щита управления в соответствии с регламентом эксплуатации отключил от сети один из двух турбогенераторов для устранения признаков вибрации подшипников", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Главное управление разведки Минобороны Украины получило информацию, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет.
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