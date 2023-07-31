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Следующей зимой атомная генерация будет работать на 100% - Галущенко

Понедельник, 31 июля 2023, 11:33 - Анастасия Жарикова

В следующий отопительный сезон, как и в предыдущую зиму, основная нагрузка в энергетике будет приходиться на атомную генерацию. В Минэнерго планируется, что все атомные блоки на подконтрольных территориях будут работать на 100%.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

Глава Минэнерго проинформировал участников заседания о ключевых приоритетах в процессе подготовки к ОЗП, первым из которых является накопление энергетических ресурсов.

"Мы проводим плановые ремонты генерации, восстанавливаем те объекты, которые были повреждены врагом, а также работаем над децентрализацией генерации и созданием новых мощностей", - сказал Галущенко.

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Министр подчеркнул, что следующей зимой, как и в предыдущий отопительный сезон, основную нагрузку будет нести атомная генерация.

"В течение ноября и до марта все блоки, которые находятся на контролируемой Украиной территории, будут работать на 100%, тем самым мы планируем обеспечить почти 8 тыс. МВт мощности", - добавил Галущенко, подчеркнув, что ремонты атомных блоков происходят с опережением графика.

Напоминаем:

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На восстановление и подготовку энергетики к отопительному сезону выделены средства в размере 10 млрд грн, а также международная помощь - в размере 897 млн долларов и 166 млн евро.

Минэнерго атомная энергетика энергетика
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