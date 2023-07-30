Задача добавить в энергосистему 1,7 ГВт к отопительному сезону частично реализована - Галущенко

Сейчас в Украине продолжается самая масштабная ремонтная кампания на энергетических объектах, задача добавить в энергосистему 1,7 ГВт к началу отопительного сезона уже частично реализована.

Об этом сообщил Министр энергетики Герман Галущенко в интервью телеканалу "Мы - Украина", передает пресс-служба Минэнерго.

По словам Галущенко, ремонтная кампания и наращивание мощностей генерации должны обеспечить поставки электроэнергии потребителям в отопительный сезон.

"Активно продолжается ремонтная кампания. Также мы принимаем меры, обеспечивающие дополнительную генерацию, которой не было в Украине до сих пор", - рассказал министр.

Реклама:

В целом задача добавить в энергосистему 1,7 ГВт до начала отопительного сезона уже частично реализована.

"Сложно предвидеть последствия обстрелов. Но я уверен, что даже если будут повреждены объекты генерации или передачи, это будет иметь временный характер", - подчеркнул министр.

Кроме того, Галущенко заверил, что энергетики прилагают максимум усилий для обеспечения потребителей надежным электроснабжением, подчеркнув, что, с апреля веерных отключений потребителей не происходит. Сейчас временные отключения происходят только из-за непогоды.

Реклама:

Также читайте: Холодное лето 23-го: как погода помогает украинской экономике

Напомним:

По состоянию на утро субботы 29 июля в результате непогоды обесточены более 70 населенных пунктов в 5 областях, из-за аварии выключалась линия электропередач Укрэнерго.