Понад 70 населених пунктів у 5 областях знеструмлені через негоду
Станом на ранок суботи 29 липня внаслідок негоди знеструмлені понад 70 населених пунктів у 5 областях, через аварію вимикалась лінія електропередач Укренерго.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Сталася чергова аварійна ситуація в мережах оператора системи передачі НЕК "Укренерго" в Одеській області. Відключилася лінія електропередачі 330 кВ, внаслідок чого знеструмлювалися споживачі", – йдеться в повідомленні.
Крім того, через грозового шторму залишаються знеструмленими 73 населених пункти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях. Більшість із них – на Дніпропетровщині, де без світла – 9 тисяч споживачів.
Також у Херсоні без світла залишаються 11,4 тисячі абонентів, які були відключені через підтоплення.
Додається, що через технологічні порушення без світла також залишається частина споживачів у Київській та Чернігівській областях. У Запорізькій області, де внаслідок техпорушень знеструмлювалися 68 населених пунктів, за минулу добу заживили 32 тисячі споживачів.
Нагадаємо:
В "Укренерго" готуються до найгіршого сценарію взимку, з повторенням атак на енергосистему країну, але абсолютно впевнені, що магістральна мережа буде готова працювати без обмежень під час наступного опалювального сезону.