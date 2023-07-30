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НБУ на межбанке продал более 350 миллионов долларов из резервов

Воскресенье, 30 июля 2023, 11:46 - Игорь Пилипив
 
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Национальный банк за неделю с 24 по 28 июля на межбанковском валютном рынке продал 350,47 млн долларов и купил 1,14 млн долларов. 

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 350,47 млн долларов, что на 244,19 млн долларов меньше чем неделей ранее, когда объем продажи из резервов составил 594,66 млн. 

При этом регулятор купил 1,14 млн долларов, а неделей ранее - 3,78 млн. 

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С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полмиллиарда. 

Всего с начала года НБУ продал уже 14,281 млрд долларов, а купил - 190,34 млн долларов. 

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

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Напомним:

Курс гривны на наличном рынке несколько снизился под влиянием новостей о прекращении работы "зернового коридора" и обстрелы россией портовой инфраструктуры. В то же время в Национальном банке считают, что ситуация контролируемая.

НБУ межбанк резервы
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