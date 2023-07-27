Гривня просіла на готівковому ринку: НБУ пояснив причини

Курс гривні на готівковому ринку дещо знизився під впливом новин про припинення роботи "зернового коридору" та обстріли росією портової інфраструктури. Водночас у Національному банку вважають, що ситуація контрольована.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу з питань монетарної політики.,

"Відбулася несуттєва корекція. Ситуація контрольована. Ми її моніторимо та відслідковуємо. Що могло її спричинити? Наша оцінка вказує, що вплинула зупинка роботи "зернового коридору", активні удари росіян по зерновій інфраструктурі, нашій логістиці", — пояснив Гелетій.

Він додав, що попри це, ситуація на готівковому валютному ринку залишається незмінною. Крім цього, у Нацбанку спостерігають позитивну для готівкового ринку тенденцію серед населення: зараз українці більше продають валюти, аніж купують її.

Реклама:

"Ми не розглядаємо ситуативні корекції, які зараз відбуваються на готівковому ринку, як певний фактор, який змушує нас тривожитися або свідчення того, що змінюється тренд. Ситуація абсолютно стійка та контрольована", — додав голова Нацбанку Андрій Пишний.

Зазначимо, що у четвер, 27 липня, готівкова гривня слабне на "чорному ринку" та в банках, котирування зросли в межах 20-30 копійок, порівняно з курсом напередодні.

Економічна правда

Реклама: