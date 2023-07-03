За месяц российский рынок покинули еще 13 международных компаний – KSE Institute

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В июне с рынка России ушли еще 13 международных компаний, в частности один из крупнейших мировых производителей автомобильных покрышек Michelin Group, немецкая компания Bosch и американская химическая корпорация 3M.

Об этом говорится в новом мониторинге KSE Institute.

"Всего на сегодня 254 (7,7% от общего числа записей в базе или 17,6% от компаний, которые получали доход в России в 2022 году) международная компания полностью прекратила деятельность в России. Также, 1191 (35,9% от общего числа) иностранных бизнесов свернули операции и заявили о намерении покинуть страну.

В то же время 1352 (40,8% от общего числа) компании из тех, что попали в мониторинг KSE Institute, пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 519 (15,7% от общего числа) иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в Россию и продолжают выжидать", - говорится в мониторинге.

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По данным мониторинга, 254 международных компаний, которые полностью покинули рынок РФ, обеспечивали не менее 417,5 тыс рабочих мест, их годовой доход составлял 62,2 млрд долл, капитал оценивался в 28,6 млрд долл, тогда как стоимость активов этих компаний достигала 52,4 млрд долл.

При этом международные компании, которые объявили о полном выходе из России, имели 263,1 тыс человек персонала, 50,5 млрд долл годового дохода, 18,7 млрд долл капитала и 21,2 млрд долл активов.

"Иностранные бизнесы, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 99,5 тыс человек персонала, годовой доход в размере 25,6 млрд долл, 38,1 млрд долл капитала и 98,8 млрд долл активов", - говорится в мониторинге.

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По состоянию на конец июня 2023 года российский рынок уже покинули компании из 35 стран и 39 отраслей экономики, отмечают в KSE Institute: больше всего из них имели штаб-квартиры в США, Германии, Финляндии, Великобритании и Франции и работали в индустриях "Автомобилестроение", "Энергетика, нефть и газ", "Электроника", "Потребительские товары и одежда", и "Еда и напитки".

Напомним:

Российский рынок в мае полностью покинули 8 международных компаний, среди них - немецкая автостроительная фирма Volkswagen и немецкий производитель шин и автомобильной электроники Continental.

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Экономическая правда