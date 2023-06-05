В мае рынок РФ полностью покинули 8 международных компаний – KSE Institute

Российский рынок в мае полностью покинули 8 международных компаний, среди них - немецкая автостроительная фирма Volkswagen и немецкий производитель шин и автомобильной электроники Continental.

Об этом говорится в мониторинге KSE Institute.

Также среди компаний, которые полностью покинули РФ в мае, - американская Authentic Brands Group, которая владеет сетью спортивных товаров Reebok.

"Всего по состоянию на сегодня 241 (7,4% от общего числа) международная компания полностью прекратила деятельность в России. Также, 1194 (36,5% от общего числа) иностранных бизнесов свернули операции и заявили о намерении покинуть страну", - говорится в мониторинге.

При этом 1336 (40,9% от общего числа) компаний из тех, что попали в мониторинг KSE Institute, пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 498 (15,2% от общего числа) иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в Россию и продолжают выжидать.

Кроме этого, по данным KSE Institute, международный бизнес, который до сих пор продолжает осуществлять свою деятельность в России, смог получить значительно большую (+12,9%) выручку в 2022 году (45,6% от общего объема), чем в 2021 году (32,7% от общего объема).

В частности, табачный гигант Japan Tobacco International увеличил свои доходы более, чем на 1,5 млрд долл.

"На втором месте - китайский автопроизводитель Chery Automobile, который воспользовался тем, что большинство других мировых автогигантов покинули российский рынок, и увеличил свои доходы за прошлый год на $1,3 миллиарда.

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В то же время бизнесы, которые окончательно покинули рынок агрессора, заработали меньше (-2,6% или 17,1% от общего объема), что неудивительно, поскольку большинство из них покинули страну еще до конца года", - говорится в сообщении.

В 2021 году они обеспечивали не менее 409,5 тыс рабочих мест, генерировали выручки на $59,8 млрд и уплатили 3,7 млрд долл налогов или 14,8% от общей суммы налогов иностранных компаний, которые в то время работали в РФ, добавили в KSE Institute.

Экономическая правда