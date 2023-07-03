Apple существенно сократила планы по производству гарнитуры Vision Pro – СМИ

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Компания Apple была вынуждена существенно сократить планы по производству гарнитуры дополненной реальности Vision Pro из-за сложности конструкции устройства.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"Первоначальные надежды на 1 млн поставок в 2024 году разбились о производственные проблемы.

Сложность дизайна гарнитуры и трудности в производстве стали причиной снижения планов, в то время как планы по более доступной версии устройства пришлось отложить", - пишет газета со ссылкой на собеседников, которые непосредственно ознакомлены с производственным процессом.

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Apple уже сообщила, что гарнитура для "пространственных вычислений" стоимостью 3500 долларов появится в продаже лишь "в начале следующего года", что является значительным отставанием от анонсированного 5 июня запуска.

Аналитики считают, что это больше связано с проблемами в цепочке поставок, чем с тем, что разработчики не имеют времени на создание приложений для Vision Pro.

Два источника, близких к Apple и Luxshare - китайскому контрактному производителю, который изначально будет собирать устройство, - заявили, что компания готовится изготовить менее 400 тыс. единиц в 2024 году.

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Несколько отраслевых источников сообщили газете, что Luxshare сейчас является единственным сборщиком устройства для Apple. Отдельно два китайских поставщика определенных компонентов для Vision Pro заявили, что Apple просит их поставлять только от 130 до 150 тыс единиц в течение первого года.

"Оба прогноза предусматривают значительное сокращение производства по сравнению с предыдущим внутренним планом продаж на уровне 1 млн единиц в течение первых 12 месяцев. По мнению аналитиков и отраслевых экспертов, прогнозы относительно низких объемов производства отражают неуверенность Apple в возможности масштабирования производства.

Прогнозы аналитиков с Уолл-стрит по продажам Vision Pro очень различаются - от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов в первый год", - добавляет FT.

Напомним:

Apple в июне на конференции для разработчиков Worldwide Developer Conference 2023 представила свои новые продукты, среди которых долгожданные очки смешанной реальности Apple Vision Pro.

Экономическая правда