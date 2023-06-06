Apple представила очки смешанной реальности Vision Pro

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Компания Apple на конференции для разработчиков Worldwide Developer Conference 2023 представила свои новые продукты, среди которых долгожданные очки смешанной реальности Apple Vision Pro.

Об этом говорится в презентации Apple.

Vision Pro стали первым за много лет полностью новым продуктом Apple. Очки позволяют заполнить пространство вокруг виртуальными элементами.

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На Vision Pro можно принимать звонки, переписываться, работать, просматривать страницы в Safari, смотреть фильмы и играть в видеоигры.

В Apple отмечают, что управление осуществляется голосом, руками и глазами.

Также в новом продукте есть клавиатура, позволяющая работать с текстом.

В компании добавляют, что цель Vision Pro - создать абсолютно интуитивную систему управления гаджетом. Функция Eyesight позволяет показать другим людям, можете ли вы сейчас коммуницировать, или полностью погружены в девайс.

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Кроме того, Vision Pro наделена 3D камерой от Apple через которую можно создавать объемные фото и видео.

Apple Vision Pro синхронизировано с iPhone, iPad и Mac, который можно присоединить одним взглядом.

Цена на новые Apple Vision Pro стартует от 3499 долларов, приобрести очки можно будет в следующем году.

Экономическая правда