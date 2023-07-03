НКРЭКУ отменила повышение тарифов на воду, но не отказалась от идеи их изменить

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг отменила решение от 29 июня 2023 года о повышении тарифов на воду.

Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании приняли все члены Комиссии единогласно, сообщается на сайте НКРЭКУ.

"Верховный Главнокомандующий в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, что является самодостаточным основанием для отмены принятого Регулятором решения. Кроме этого, Премьер-министр Украины отметил необходимость проведения консультаций относительно такого решения. В связи с этим предлагаю отменить постановление от 29 июня 2023 года", - пояснил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

В то же время в НКРЭКУ не отказались от идеи отрегулировать тарифы, и заявили о начале обсуждения "справедливого социального решения"

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"Регулятор начинает консультации с Кабинетом Министров Украины и всеми заинтересованными сторонами для наработки справедливого социального решения, которое сможет обеспечить дополнительные финансовые ресурсы из Государственного бюджета или другие компенсаторные механизмы для покрытия расходов водоканалов", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Согласно решению от 29 июня 2023 года тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года должны были вырасти в среднем на 32%.

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В то же время правительство не поддержало решение нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Неприемлемым решение НКРЭКУ назвал также президент Владимир Зеленский.