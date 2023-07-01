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Решение о повышении тарифов на воду не приемлемы - Шмыгаль

Суббота, 1 июля 2023, 18:22 - Экономическая правда

Правительство не поддержало решение нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Решения не приемлемы. Решения не согласованы с Правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах как энергетика и тарифообразование", - отметил Шмыгаль. 

Кроме того, премьер-министр дал поручение министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.

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"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость. Увеличиваем пенсии. Выплачиваем субсидии всем, кто в них нуждается. Помогаем регионам для постоянства тарифов на тепло и горячую воду. Тогда как несогласованные решения комиссии идут в разрез с политикой правительства", - добавил Шмыгаль.

Напомним:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на воду для 33 водоканалов и АО "Укрзализныця".

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