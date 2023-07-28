Действие "еЧерги" для прохождения таможни вскоре распространят на автобусы и легковушки
Действие электронной системы "Электронная очередь пересечения границы" ("еЧерга") будет распространено на автобусы, осуществляющие международные пассажирские перевозки, и легковые автомобили.
Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Соответствующие изменения в постановление №1349 об особенностях реализации электронной системы "электронная очередь" правительство внесло на заседании в пятницу.
Напоминаем:
Электронная очередь для пересечения границы "еЧерга" заработала на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска в мае.
До сих пор эта услуга была доступна только для грузовых автомобилей.
Проект "Электронная очередь пересечения границы" реализуют Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, "Укртрансбезопасностью", Госагентством восстановления и развития инфраструктуры, Гостаможней и Госпогранслужбой при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".