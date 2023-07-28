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Действие "еЧерги" для прохождения таможни вскоре распространят на автобусы и легковушки

Пятница, 28 июля 2023, 20:30 - Лия Ильченко

Действие электронной системы "Электронная очередь пересечения границы" ("еЧерга") будет распространено на автобусы, осуществляющие международные пассажирские перевозки, и легковые автомобили.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Соответствующие изменения в постановление №1349 об особенностях реализации электронной системы "электронная очередь" правительство внесло на заседании в пятницу.

Напоминаем:

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Электронная очередь для пересечения границы "еЧерга" заработала на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска в мае.

До сих пор эта услуга была доступна только для грузовых автомобилей.

Проект "Электронная очередь пересечения границы" реализуют Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, "Укртрансбезопасностью", Госагентством восстановления и развития инфраструктуры, Гостаможней и Госпогранслужбой при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

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