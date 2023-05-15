Электронная система єЧерга заработала на всех пунктах пропуска

Электронная очередь для пересечения границы "єЧерга" заработала на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

От запуска сервиса прошло меньше недели. Все грузовики пересекают границу только в соответствии с записью в электронной очереди.

Как добавляют в ведомстве, всего в онлайн-очереди ожидает пересечение границы более 12 тысяч грузовиков.

"С начала запуска услуги мы имели пункты пропуска, где движение по электронной очереди началось сразу, и те, где стоило подождать окончания накопившейся ранее живой очереди. На выходных живая очередь закончилась на "Раве-Русской" и "Краковке", таким образом все грузовики пересекают границу только в соответствии с єЧерга", - отметил заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

За неделю действия услуги уже 9500 грузовиков выехало из Украины только за электронной очередью и около 15 тысяч водителей зарегистрировались в системе.

Мининфраструктуры

На утро понедельника самая большая электронная очередь насчитывалась на пункте "Рава-Русская - Хребенное" - более 2800 грузовиков. Также более 2 тысяч транспортных средств онлайн ожидает пересечения границы через пункты пропуска "Краковец - Корчова" и "Ягодин - Дорогуск", где уже разблокировали движение.

В целом, с момента начала пилотного проекта есть Очередь в декабре прошлого года на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" до 15 мая границу за электронной записью пересекло 96 078 грузовиков, из них на "Ягодине" - 88 тысяч. За этот же период в системе зарегистрировано более 38 тысяч водителей.

Напоминаем:

С понедельника, 15 мая, движение по пункту пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе разблокировано - движение грузовиков происходит в обычном режиме.