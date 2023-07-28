В WhatsApp появились видеосообщения в "кружочках": как работает функция

Meta

Корпорация Meta добавила в мессенджер WhatsApp функцию записи мгновенных видеосообщений в "кружочки", подобно Telegram.

Об этом сообщается на сайте Meta.

Голосовые сообщения в WhatsApp изменили способ общения людей, предоставляя быстрый и безопасный способ поделиться своим голосом. Мы рады развить эту функцию с помощью новых мгновенных видеосообщений. Теперь вы можете записывать и делиться короткими личными видео прямо в чате", – говорится в сообщении.

Максимальная продолжительность видеосообщений в WhatsApp составляет 60 секунд.

Реклама:

В компании добавляют, что отправить его так же просто, как и отправлять голосовые сообщения. Во время открытия в чате видеоролик будет воспроизводиться автоматически с выключенным звуком, а прикосновение видеоклипа будет включать звук.

"Видеосообщения защищены сквозным шифрованием, чтобы сохранить ваши сообщения в безопасности", - отметили в корпорации.

Как записать "кружочек" в WhatsApp

Для того чтобы записать и отправить видеосообщение:

Реклама:

откройте окно чата;

нажмите кнопку с микрофоном, расположенную в правом нижнем углу, чтобы перейти на видео;

удерживайте палец на кнопке видеокамеры.

После 3-секундного отсчета начнется видеозапись в кружочке. По умолчанию оно ведется на переднюю камеру телефона, но по желанию можно переключить на главную. Видео записывается до тех пор, пока вы держите кнопку, а отправляется после того, как отпускаете палец.

Отменить запись можно в любой момент свайпом влево. Если вы хотите продолжить запись видео, но не хотите держать палец на экране, им нужно свалиться вверх.

Также после свайпа вверх мессенджер предложит переключить камеру, остановить съемку, отправить видео в кружочку, удалить запись, не отправляя ее.

Напоминаем:

Корпорация Meta запускает каналы в WhatsApp, Украина получила доступ к новому сервису среди первых 9 стран.