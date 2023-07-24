Всі розділи
Укр / Рус

У WhatsApp з’явились канали: українці можуть затестити функцію одними з перших у світі

Понеділок, 24 липня 2023, 19:57 - Анастасія Жарикова

Корпорація Meta запускає канали у WhatsApp, Україна отримала доступ до нового сервісу серед перших 9 країн.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Один із найбезпечніших месенджерів у світі стає ще комфортнішим та зручнішим. Українці одними з перших отримують доступ до створення власних WhatsApp Channels", – написав він.

Федоров додав, що тепер користувачі матимуть змогу генерувати контент на перевіреному й простому майданчику. А також об’єднати український інформаційний простір та вийти на новий рівень комунікації держави, лідерів думок і медіа.

Реклама:

"Це особливо актуально в умовах російської агресії. Росіяни постійно шукають нові підходи, щоб отримати дані українців, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в країні. Нові можливості платформи допоможуть побудувати безпечнішу взаємодію між українцями", – 

Свій канал у WhatsApp створив і Федоров. 

"Український досвід у впровадженні інновацій доводить всьому світові, що ми готові до нових технологічних рішень. Посилюємо цифрову стійкість держави разом", – резюмував він.

Реклама:

Читайте також: Telegram, Viber, WhatsApp, Signal — яким месенджерам можна довіряти

соцмережі Meta whatsapp
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Twitter змінив логотип на "Х" 24 липня 2023, 14:16
Threads досяг 20% щотижневої аудиторії Twitter 17 липня 2023, 17:15
Доходи Twitter від реклами скоротились майже вдвічі – Маск 17 липня 2023, 09:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті